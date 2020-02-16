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Kasımpaşa, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını Antalya'da tamamladı.

16.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:16Kasımpaşa, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını Antalya'da tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanın Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.
Isınma ve esneklik çalışmaları ile başlayan idmanın top kapma çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maç ile tamamlandığı kaydedildi.
Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı.

Antalyaspor, Kasımpaşa, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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