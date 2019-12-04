Haberler » Spor » Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker: 'Tur şansımız yüksek' - Spor

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker: "Tur şansımız yüksek"

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker, 2-1'lik Van Spor galibiyeti sonrası, "Maçın başında biraz konsantrasyon eksikliği yaşadık ama toparladık.

04.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:02Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker:
Antrenörü Erkan Çoker, 2-1'lik galibiyeti sonrası, "Maçın başında biraz konsantrasyon eksikliği yaşadık ama toparladık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. Tur şansımız yüksek" dedi.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Van Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker, mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Çoker, "Van maçına çıkarken planlarımız vardı. Rakibin son iki maçını analiz ettik. 3. bölgede baskı ile başlamayı düşündük. Maç başında biraz konsantrasyon kaybı yaşadık. Mücadele 2-1 bitti ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik 6-1, 7-1 olabilirdi. Genç ve süre almayan oyuncuları oynatma şansı bulduk. Bundan memnunuz. Bize hazır olduklarını da gösterdiler. Tur şansımızı yüksek olarak görüyorum. Tek endişemiz Van'daki hava şartları olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Van, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:37 BB Erzurumspor 4-2 Bursaspor - Spor
19:32 Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı - Spor
19:18 Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor! - Spor
19:13 Özgür Çek Çok formda bir Beşiktaş buraya gelecek - Spor
19:02 Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı - Spor
17:46 Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor! - Spor
17:30 Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor - Spor
17:18 Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme! - Spor
17:00 Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti! - Spor
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:43:49