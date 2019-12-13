Kasımpaşa Başkanı Hasan Hilmi Öksüz'den TFF'nin talimat değişikliğine sert tepki

"Bu kulüplerin borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti 40'a çıkartamazsınız"

"Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var bu onlara haksızlık"

"Her gelen yönetim borcu azaltacağı yerde bir adım yukarı taşıyor"

"Borcu olmayanlar ödüllendirilmeyip, hep borcu olanlar düşünülüyor"

Olgucan KALKAN, İstanbul - DHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2019-2020 sezonu için 'Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesinin yankıları sürüyor.

Kasımpaşa Kulübü Başkanı Hasan Hilmi Öksüz "Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır" dedi.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararının sıkıntı yaratacağını söyleyen Öksüz; DHA'ya yaptığı açıklamada "Bugün Türk futbolunun gelişmesi için kulüplerin mali fair play için bu sınırda kalması gerekmektedir. Siz bu limiti arttırırsanız sıkıntı yaşanır. Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var. bu onlara haksızlık. Şimdi neden böyle bir karar alınıyor?

"BORÇLAR GIRTLAĞA KADAR GELMİŞ DURUMDA"

Kulüplerimizin borçları inanılmaz rakamlara ulaşmış. Bu kulüplerin borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti %40'a çıkartamazsınız. 18 yıllık bir tecrübeye sahibim. 3'üncü ligden Süper Lig'e gelen bir kulübün başkanıyım. Böyle bir kararın alınması sıkıntı kaynağıdır. O zaman borçlanmayı yüzde 50'ye, 60'a çıkartın herkes istediğini yapsın. Borçlar gırtlağa kadar gelmiş durumda. Her gelen yönetim borcu azaltacağı yerde bir adım yukarı taşıyor. Siz bu limitleri yüksek tutarsanız, kulüplere iyilik mi, yoksa kötülük mü yapmış olursunuz. Bunu sorarım. Kasımpaşa kulübünün ben geldiğimden beri uzun vadede borcu olmamıştır. Kısa vadede borçlarımız oldu ama hemen ödedik. Bundan sonrada uzun vadede borçlanacağımızı düşünmüyorum. Ama borcu olmayanlar ödüllendirilmeyip, hep borcu olanlar düşünülüyor" şeklinde konuştu.