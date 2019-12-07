Kasımpaşa- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kıyasıya mücadele verecek olan Kasımpaşa son 3 karşılaşmasında puan elde edemedi. Beşiktaş ise kusursuz sportmenliği ile 14. haftaya büyük kayıp vermeden ulaştı. Kasımpaşa, Beşiktaş'ın 5 haftadır devam eden yenilmezliğini kıracak mı? İşte, Kasımpaşa – Beşiktaş muhtemel 11'i…

KASIMPAŞA – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. Haftasında siyah beyazlı takımı konuk etmeye hazırlanıyor. 8 Aralık'ta iki takım 33. kez buluşmuş olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

KASIMPAŞA – BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Ekrem Kan ile Ali Saygın Ögel'in yardımcı hakemliğini üstlendiği Kasımpaşa – Beşiktaş karşılaşması beIN SPORTS'da naklen yayımlanacak. Ayrıca müsabaka TRT RADYO1'den de canlı olarak takip edilebilecek.

KASIMPAŞA, BEŞİKTAŞ'I SÜPER LİG'DE ZORLUYOR

Kemal Özdeş'in ardından teknik direktörlük koltuğunda oturan Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıkacak lacivert-beyazlı takım, 14. haftaya 12 puan ve averajla 15. sırada girdi.

İki takım arasında oynanan 32 maçtan 21'ini Beşiktaş kazanırken, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyet elde etti. Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 8 maçın 5'inde kaybetti. Ligdeki son 8 karşılaşmada taraflar üçer galibiyet aldı, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

KRİTİK OYUNCULAR KASIMPAŞA MAÇINDA OLMAYACAK

Beşiktaş'ta maç öncesi Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges-Kevin N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları devam ediyor.