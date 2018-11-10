Kasımpaşa, Bursaspor'a Konuk Oluyor

Kasımpaşa , Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Bursaspor 'a konuk olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon yaşadığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan topladı. Ligde geride kalan 11 haftada 2 maçını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 2'sini de kaybeden Bursaspor'un ise 13 puanı bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile Olivier Veigneau, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.