Kasımpaşa, Bursaspor'u Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.
İLK YARI 1-1 SONA ERDİ
Kasımpaşa, 22. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle öne geçti. Bursaspor, 26. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle skoru eşitledi. 1-1 biten ilk yarının ardından Kasımpaşa, 48. dakikada Trezeguet'in frikik golüyle maçı kazanan taraf oldu.
DİAGNE 12 GOLE ULAŞTI
Mbaye Diagne, böylece ligde oynadığı 12 maçta 12 gol ve 2 asist rakamlarına ulaşmış oldu. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 22 puana yükseldi. Bursaspor ise 13 puanda kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bursaspor ise Akhisarspor'a konuk olacak.
Bursaspor,Kasımpaşa
11 Kasım 2018 Pazar 16:04