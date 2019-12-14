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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti!

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi ve 5 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.

14.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:05

, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele, İstanbul ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 17 ve 27. dakikalarda Koita ve 90. dakikada Aytaç Kara kaydetti. Çaykur Rizespor'da Diomande 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan Rizespor'da Boldrin 49. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

KASIMPAŞA HAFTAYA GAZİANTEP'İ AĞIRLAYACAK

5 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Kasımpaşa, puanını 15'e yükseltti. İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 17 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti!

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Rizespor, Spor


HABER YORUMLARI (7)
YAW HE HE:Yaw bu ismo ne zaman teknikten adamlığa yükselmiş
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KUZEYİN UŞAĞI:kasımpaşayı kutluyorum. . . OKAN BURUK hocayı arar olduk. . başka sözüm yok. .
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KUZEYİN UŞAĞI:OKAN BURUK hocamızı arar olduk. . . . başka sözüm yok. . . kasımpaşayı kutlarım. . . .
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BEŞİKTAŞLI:kasımpaşa inanılmaz iyi takım olmuş tayfur havutçudan sonra geçen hafta ne kadar önemli bir galibiyet aldığımız bugün ortaya çıktı kasımpaşa bundan sonra çok zor yenilir tayfur havutçu kalırsa seneye şampiyonluğa oynar
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Hasan silahını yanında getirmişmi acaba, neyse fenerden 500 gelecekya o zaman getirir artık:)))
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,:SEN TRABZONU DÜŞÜN, , , , , , , , , , ,
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SANA NE,,,:SANA NE, , , , , , ,
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