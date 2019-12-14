Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele, İstanbul ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 17 ve 27. dakikalarda Koita ve 90. dakikada Aytaç Kara kaydetti. Çaykur Rizespor'da Diomande 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan Rizespor'da Boldrin 49. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

KASIMPAŞA HAFTAYA GAZİANTEP'İ AĞIRLAYACAK

5 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Kasımpaşa, puanını 15'e yükseltti. İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 17 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.