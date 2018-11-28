28 Kasım 2018, 18:17
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Kasımpaşa'da 4 Oyuncu Çalışmaya Katılmadı

Kasımpaşa

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Abdul Rahman Khalili ve Özgür Çek antrenmana katılmadı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını  sürdürdü.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli  yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma  hareketlerinin ardından top kapma, şut ve orta çalışmaları yaptığı belirtildi.  Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, yarı sahada oynanan çift kale  maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Abdul Rahman Khalili ve Özgür Çek'in antrenmana katılmadığı, Olivier Veigneau ve Fode  Koita'nın özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.  Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla  devam edecek.
  
Özgür Çek,İlhan Depe,Fenerbahçe,Kasımpaşa

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