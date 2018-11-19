Kasımpaşa'da 4 Oyuncu İdmana Katılmadı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk edecek Kasımpaşa
, hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik vücut hareketleri ve esnek ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Futbolcuların top kapma çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı, çift kale maçın ardından soğuma çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.
Açıklamada, sakatlıkları bulunan Fode Koita
, İlhan Depe
, Uğurcan Yazğılı ve Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı kaydedildi. Olivier Veigneau'nun ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Evkur,Yeni Malatyaspor,Kasımpaşa
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:50