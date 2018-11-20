Kasımpaşa'da 4 Sakat İdmanda Yok

Kasımpaşa Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı.Sürat çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından tamamlandı.Antrenmana sakatlıkları devam eden oyuncular Eray Birniçan, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili katılmadı.Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.