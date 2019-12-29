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Kasımpaşa'da 6 günlük devre arası tatili başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Kasımpaşa'da devre arası tatili başladı.

29.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:32 Kasımpaşa'da 6 günlük devre arası tatili başladı
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol 'e 5-1 mağlup olan 'da devre arası tatili başladı.
Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayarak 15 puan toplayan ve kötü bir grafik çizen lacivert-beyazlı takım, 6 gün izin yapacak.
İkinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak'ta Kemerburgaz Tesisleri'nde toplanacak Kasımpaşa, 5 Ocak'ta ise Antalya'ya gidecek.
Lacivert-beyazlılar, 14-15 ya da 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçına kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Başakşehir, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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