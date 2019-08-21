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Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21.08.2019 20:58 Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, güç, dayanıklılık, pas ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi.
Tolga Özgen yönetiminde çalışan file bekçileri Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız'ın, dönüşümlü olarak kaleyi korudukları aktarıldı.
Kasımpaşa, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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