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Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

15.09.2019 21:18Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Fiziksel dayanıklılık ve kuvvet idmanıyla başlayan antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman iki grup halinde yapılan minyatür kaleli maç ve sonrasındaki soğuma koşuları ile tamamlandı.
Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Antalyaspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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