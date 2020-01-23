Haberler » Spor » Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Spor

Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

23.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:06Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak , hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanın, antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştiği belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile dün oynayan maçta forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmana diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı aktarıldı.
Top kazanma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:07  Demir Grup Sivasspor çeyrek finalde
16:04  Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti
15:58  Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
15:57  Şampiyon boksörlerden Başkan Atabay'a ziyaret
16:00  Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanında
23.01.2020 16:08:31