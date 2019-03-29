Kasımpaşa'da Bb Erzurumspor Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor
ile karşılaşacak olan Kasımpaşa
, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Antrenmana milli takımlarında bulunun Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka katılmadı. Sakatlıkları bulunan Hajradinovic, Eray ve Khalili ise antrenmanda yer almadı. Uğurcan da takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. - İSTANBUL
Kasımpaşa, Spor
Kaynak: İHA