Kasımpaşa'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Beşiktaş
ile deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa
, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk
ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma ile başladı.
Antrenman, pas çalışmalarının ardından top kapma ve pozisyon idmanlarıyla sona erdi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Beşiktaş
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Kaynak: AA