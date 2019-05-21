21.05.2019 22:15
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Kasımpaşa'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma ile başladı.

Antrenman, pas çalışmalarının ardından top kapma ve pozisyon idmanlarıyla sona erdi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın devam edecek. Beşiktaş, Kasımpaşa, Spor
Kaynak: AA


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