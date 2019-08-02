Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kasımpaşa'da bıçaklı kavga kamerada

Kasımpaşa'da bıçaklı kavga kameradaİSTANBUL - İstanbul Kasımpaşa'da çıkan kavgada bir kişinin bıçaklandığı anlar kameralara yansıdı.

02.08.2019 11:40
Kasımpaşa'da bıçaklı kavga kamerada
Kasımpaşa'da bıçaklı kavga kamerada
İSTANBUL - İstanbul Kasımpaşa'da çıkan kavgada bir kişinin bıçaklandığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, önceki gün Kasımpaşa Camikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar cadde üzerinde tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga esnasında bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan kavga anları bir kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin bir kişiye saldırdığı ve yumrukların konuştuğu anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında ise, kafede bulunan kişilerin olan biteni korku içinde izlediği görülüyor.

Kasımpaşa, İstanbul, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:14   Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
12:12   Hırsızlık için İstanbul'a gelen şebekeye operasyon: 6 gözaltı
12:10   Fırat Nehri'nde kaybolan adamın cesedi 11 gün sonra bulundu
12:09   (Özel) Sultangazi'deki kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1'i çocuk 9 yaralı
12:02   Çanakkale'de 260 mülteci yakalandı
12:01   Evinde bonzai ele geçen şahıs tutuklandı
12:00   Emirdağ'da trafik kazası; 1 yaralı