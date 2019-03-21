Kasımpaşa'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü.Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.Milli takımlarında bulunun Trezeguet, Karim Hafez, Simone Scuffet, Tobias Heintz, Syam Ben Youssef, Strahil Popov ve David Pavelka idmanda yer almadı.Tedavisine devam edilen Josue Sa, Uğurcan Yazğılı ile izinli olan Tarkan Serbest ve Özgür Çek antrenmana katılmadı.Veysel Sarı ve Fode Koita ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.