04.07.2019 13:16
Haberler» Spor» Haber

Kasımpaşa'da çalışmalar devam ediyor

Kasımpaşa

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmalarla devam etti.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmalarla devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana oyuncular direnç bandı egzersizleri ile başlayarak, pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladılar.
Afrika Kupası'nda olan Trezeguet ve izinli olan oyuncular Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek ve Fode Koita antrenmana katılmadılar.
Kasımpaşa, bu akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:51   Türkiye Futbol Federasyonu, U21 Ligi'nin kaldırıldığını açıkladı
15:50   21 Yaş Altı Futbol Ligi kaldırıldı
15:45   Ampute milli futbolcu kariyerini sonlandırdı
15:39   Oturarak voleybolda Avupa Şampiyonası mesaisi
15:38   Türkiye Futbol Federasyonu, U21 Ligi'nin kaldırıldığını açıkladı.
15:38   La Liga'da ilk "El Clasico" sonbaharda
15:34   Cüneyt Dumlupınar: "Hedefimiz Süper Lig"