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Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü.

12.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:58Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından kanat organizasyonları ile antrenman sona erdi.
Kasımpaşa, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye gidecek.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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