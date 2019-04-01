Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Veysel Sarı
'nın katılmadığı ifade edildi.
İdmanda, Haris Hajradinovic, Abdul Rahman Khalili ve Uğurcan Yazğılı'nın takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı aktarıldı.
7 Nisan, Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, Spor
Kaynak: AA