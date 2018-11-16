Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa Futbol
Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleri ve esneklik çalışmaları ile başlayan antrenman, 8'e 2 top kapma, şut çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Milli takım kamplarında bulunan oyuncular Trezeguet, Syam Ben Youssef, Mbaye Diagne, Strahil Popov, David Pavelka ve Tarkan
Serbest, antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarına yarın 21 yaş altı takımı ile yapacağı antrenman maçı ile devam edecek.
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