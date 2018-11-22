Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

22 Kasım 2018 Perşembe 14:01



22 Kasım 2018 Perşembe 14:01

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın toplu ve topsuz ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi.Futbolcuların, top kazanma çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanda dar alanda minyatür kale ve çift kale taktik ağırlıklı maç yaptıkları bildirildi.İdmanın, maçın ardından yapılan soğuma çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.Sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ve Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı kaydedildi. Fode Koita'nın ise idmanı yarıda bıraktığı ifade edildi.Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.