Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 25 Kasım Pazar günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, soğuma çalışmalarıyla tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau, Abdul Rahman Khalili, Fode Koita ve kart cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek Loret Sadiku, antrenmana katılmadı.
Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak Kasımpaşa, çalışma sonrası tesislerde kampa girecek.
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