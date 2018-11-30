Kasımpaşa'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

30 Kasım 2018 Cuma 13:34



30 Kasım 2018 Cuma 13:34

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.Dar alanda topa sahip olma ve minyatür kale oyunla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.Sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı'nın antrenmana katılmadığı kaydedildi.Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.