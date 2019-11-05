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Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:24Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla süren idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
Kasımpaşa, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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