Kasımpaşa'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe
ile 3 Aralık
Pazartesi günü Ülker Stadı
'nda karşılaşacak Kasımpaşa
, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve dar alanda minyatür maçların oynandığı idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve soğuma çalışmalarıyla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan İlhan Depe
, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau, Abdul Rahman Khalili ve Fode Koita
çalışmaya katılmadı.
Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Ülker Stadı,Fenerbahçe,Kasımpaşa