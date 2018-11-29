Kasımpaşa'da Fenerbahçe Mesaisi Sürüyor

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık
Pazartesi günü Fenerbahçe
ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ritmik ısınma hareketleriyle başladı.
Lacivert-beyazlı futbolcular, idmana pas, dar alanda top kapma ve yarı sahada minyatür kale çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe
ve Uğurcan Yazğılı idmana katılmadı. Özgür Çek
ise takımdan ayrı koştu.
Kasımpaşa, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:27