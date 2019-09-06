Haberler» Spor» Haber

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

06.09.2019 14:20 Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Ayak tenisiyle devam eden antrenmanın dayanıklılık koşularıyla sona erdiği kaydedildi.
Antrenmana, milli takımlarında bulunan Strahil Popov ve Tobias Heintz'ın katılmadığı bildirildi.
Lacivert-beyazlılar, yarını izinli geçirdikten sonra Galatasaray maçı hazırlıklarına 8 Eylül Pazar günü Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:52   Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti
14:50   Polonya, Rusya'yı da geçti! Fire yok...
14:40   Kartallı minik sporcular madalyalarını aldı
14:35   Sırbistan 2. tura farklı başladı! Porto Riko'ya 43 sayı...
14:22   "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği Caddebostan'da
14:22   MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'na geri sayım başladı
14:20   Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları