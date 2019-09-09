Haberler» Spor» Haber

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

09.09.2019 21:06 Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Antrenmana, milli takımlarında bulunan Strahil Popov ve Tobias Heintz'ın katılmadığı bildirildi.
Lacivert-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:06   Boks: Avrupa Gençler Şampiyonası
21:06   Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
21:03   Canlı yayın duyurusu
20:55   Junior Fernandes: "Karşımızda büyük bir takım olacak"
20:55   Jean Michael Seri, Nice Kulübü'ne dava açtı
20:54   Tenis: American Express İstanbul Challenger
20:52   Semen Altman: "Türkiye karşısında savunmada ve hücumda dengeli olmalıyız"