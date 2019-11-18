Haberler » Spor » Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Spor

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

18.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:10Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon çalışmalarıyla tamamlandı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:21 Şenol Güneş'ten, Ümit Milli Takımı'na destek
23:58 Şenol Güneş'ten Andorra'da Ümit Milli Takım idmanına ziyaret
23:54 Kütahya'da şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
23:48 Kayserisporlu Pedro Henrique: Kazanmak için savaşan bir takım olacağız
23:41 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan şok görüntü hakkında açıklama
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:35:44