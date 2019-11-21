Haberler » Spor » Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı mesaisi - Spor

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı mesaisi

Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:36Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı mesaisi
Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:05 Uğurcan Çakır: "Şampiyon olmak istiyoruz"
20:00 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2020 takvimi açıklandı
19:50 "Tunceli'de Spor ve Spor Turizmi'nin Gelişmesi" konferansı yapıldı
19:50 Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
18:05 "Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
17:54 Kaan Ayhan: Lewandowski'yi tutmaya gerek yok, zaten atamıyor
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:56 Fabien Farnolle: Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı
21:08 Azil soruşturması sonrası Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı
21.11.2019 20:06:38