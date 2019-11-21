Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı mesaisi

Kasımpaşa Futbol
Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.