Haberler » Spor » Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

10.10.2019 13:06Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışması yapıldığı belirtildi.
Takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncuların, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:31 Galatasaray'da Luyindama sevinci!
13:31 Ersun Yanal'ın gözdesi Melnjak Ocakta geliyor!
13:25 Rumkale Su Sporları Festivaline ücretsiz servis
13:22 Özel çocuklar için Spor Şenliği
13:17 Murat Akbaş: "İnşallah Avrupa kupalarına tekrar gitmeye hak kazanırız"
13:16 Yeşilyurt Belediyespor başkanı Yılmaz'dan galibiyet açıklaması
13:16 Gelendostspor, Bozbaş ile yeni sezona hazır
10.10.2019 13:34:16