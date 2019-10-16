Haberler » Spor » Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

16.10.2019 15:06Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. İdman, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik organizasyonlarla sona erdi.
Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:13 Adanaspor seri peşinde
16:07 Kaymakam Türköz'en futbol takımına Amatör Spor Haftası ziyareti
16:04 Kurtuluş Kupası'nın kuraları çekildi
16:08 Messi 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın sahibi
16:02 Tevfik Lav ve Fikri Bayrıl Spor Tesisleri açılışı ertelendi
15:57 Muslera'nın ikinci kez babalık sevinci
16:00 İrfan Buz: "İnegöl'e 3 puan için gideceğiz"
16.10.2019 16:13:54