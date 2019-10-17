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Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

17.10.2019 15:30Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda lacivert-beyazlı futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladığı bildirildi.
Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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