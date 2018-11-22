22 Kasım 2018, 17:20
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Kasımpaşa'da Koita Antrenmanı Yarıda Bıraktı

Kasımpaşa

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa  Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen  antrenmanın toplu ve topsuz ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Futbolcuların, top kazanma çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanda dar  alanda minyatür kale ve çift kale taktik ağırlıklı maç yaptıkları bildirildi.
İdmanın, maçın ardından yapılan soğuma çalışmalarıyla tamamlandığı  aktarıldı.
Sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau  ve Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı kaydedildi. Fode Koita'nın ise  idmanı yarıda bıraktığı ifade edildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Mustafa Denizli,Kasımpaşa

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