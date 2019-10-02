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Kasımpaşa'da konyaspor hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

02.10.2019 16:12Kasımpaşa'da konyaspor hazırlıkları devam etti
Süper Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçıyla sona erdi.
Kaleciler; Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı çalışmalar gerçekleştirdikten sonra takımla yapılan çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçtiler.
Lacivert-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.



İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

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