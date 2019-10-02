Kasımpaşa'da konyaspor hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor
'u konuk edecek Kasımpaşa
, maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor
Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçıyla sona erdi.
Kaleciler; Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı çalışmalar gerçekleştirdikten sonra takımla yapılan çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçtiler.
Lacivert-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.