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Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

25.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:12Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü İttifak Holding 'a konuk olacak , hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Yukatel Denizlispor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.
Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas ve pozisyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına 27 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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