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Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

25.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:36 Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Medipol maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda kuvvet çalışması ile başlayan antrenmanın saha bölümünde dar alanda taktik ağırlıklı uygulamalar üzerinde duruldu.
Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Başakşehir, Kasımpaşa, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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