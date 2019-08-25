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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

25.08.2019 16:14 Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ne teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, dün Alanyaspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyette forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Lacivert-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın akşam Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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