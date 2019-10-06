Haberler » Spor » Haber

Kasımpaşa'da pavelka ameliyat oldu

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlık yaşayan David Pavelka'nın diz kapağında kırık oluştuğunu ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.

06.10.2019 23:28Kasımpaşa'da pavelka ameliyat oldu
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlık yaşayan David Pavelka'nın diz kapağında kırık oluştuğunu ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.
Lacivertli-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçında diz kapağında kırık oluşan oyuncumuz David Pavelka maçın ardından kulüp doktorumuz Cem Ergenç gözetiminde yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşmiştir. Oyuncumuz Pavelka'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.
Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de sosyal medya hesaplarından David Pavelka için geçmiş olsun mesajı yayınladı.



İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
03:53 Makro planlar, mikro yıldızlar #6: Los Angeles Lakers, Alex Caruso
00:57 Çaykur rizespor teknik direktörü ismail kartal'ın açıklamaları
00:26 Şenol Güneş: Avcı şu an bunalımda
00:07 Trabzonspor teknik direktörü ünal karaman'ın açıklamaları
00:04 Serdal adalı'dan başkan adaylığı açıklaması!
00:03 Fikret orman: dorukhan, devreyi kapattı gibi gözüküyor
00:02 Barcelona, Sevilla'yı farklı yendi