14.06.2019 19:32
Haberler»Spor » Haber

Kasımpaşa'da savunmaya takviye

Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ilk takviyesini savunmaya yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ilk takviyesini savunmaya yaptı.
Lacivert-beyazlı kulüp, Portekizli stoper Jorge Filipe Oliveira Fernandes'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Porto takımının 22 yaşındaki Jorge Filipe Oliveira Fernandes'in satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı bildirildi.
Portekizli oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini bir yıllığına lacivert-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kaynak: AA
Porto, Kasımpaşa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:33 GAZİOSMANPAŞA'DAKİ SİLAHLI KAVGANIN YARALILARINDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
20:33 GÜNCELLEME - İsrail Gazze sınırında 46 Filistinliyi yaraladı
20:32 "Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti"
20:31 İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış
20:30 Bakan Ersoy, Fethiye'de Atıksu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı
20:30 Türk antrenör, Roma'nın genç takımını şampiyonluğa taşıdı
20:28 Ankara'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı