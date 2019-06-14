Kasımpaşa'da savunmaya takviye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa
, ilk takviyesini savunmaya yaptı.
Lacivert-beyazlı kulüp, Portekizli stoper Jorge Filipe Oliveira Fernandes'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Porto
takımının 22 yaşındaki Jorge Filipe Oliveira Fernandes'in satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı bildirildi.
Portekizli oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini bir yıllığına lacivert-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.