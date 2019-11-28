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Kasımpaşa'da Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

28.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:22Kasımpaşa'da Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor
, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde pas ve şut çalışmaları yapıldı.
Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nden gelen öğrenciler tesisleri gezerek lacivert-beyazlı futbolcularla tanıştı. Futbolcular, hediyeler verdiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Sivas'a gidecek.

Sivasspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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