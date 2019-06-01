Kasımpaşa'da şok ayrılık

İbrahim Üzülmez: İmza töreni sonrasında gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili fikir ayrılıkları yaşadık. Bu nedenle de Kasımpaşa ile yollarımızı ayırdık. Herkes için hayırlısı olsun

Olgucan KALKAN - İSTANBUL/ DHA

Kasımpaşa Kulübü ile bugün 1 yıllık mukaveleye imza atan teknik direktör İbrahim Üzülmez yollar ayrıldı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak 4 saat sonra karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan İbrahim Üzülmez, "İmza töreni sonrasında gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili fikir ayrılıkları yaşadık. Bu nedenle de Kasımpaşa ile yollarımızı ayırdık. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: DHA