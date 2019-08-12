Haberler» Güncel» Haber

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı.

12.08.2019 21:50 Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Kasımpaşa, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman core egzersizleri ile başladı, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, iki grup halinde yapılan minyatür kale maç çalışmalarıyla sona erdi. Antrenmanda kaleciler Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız, kaleci antrenör Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştı. Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:25   Sulama kanalına giren çocuğun kaybolduğu iddiası
22:25   - Güney Kıbrıs'ta çıkan yangın kontrol altına alınamıyor
22:20   Elvan: "Terörle bir ve beraber olanlar kaybetmeye mahkumdur"
22:17   Hong Kong Havalimanı'nda protestolar nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi
22:10   Türkiye Diyanet Vakfından Arnavutluk'ta kurban yardımı
22:06   CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ünye'de
22:05   Suudi Arabistan Kralı ile BAE Prensi Yemen'i görüştü