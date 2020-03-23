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KASIMPAŞA'DA UYARILARA RAĞMEN 65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAKTAN VAZGEÇEMİYOR

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,( DHA) KORONAVİRÜS nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmasının yasaklanmasına rağmen, uyarılara kulak asmayanlar sokaklara çıkıyor.

23.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:22
KASIMPAŞA'DA UYARILARA RAĞMEN 65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAKTAN VAZGEÇEMİYOR

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,( DHA)  KORONAVİRÜS nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmasının yasaklanmasına rağmen, uyarılara kulak asmayanlar sokaklara çıkıyor. Bazıları evde oturmaktan sıkıldığı için sokağa çıktığını söylerken, bazıları da  ev ihtiyaçlarını gidermek için dışarıda olduklarını belirtiyor.

Kasımpaşa 'da, sokağa çıkma yasağına uymayan 78 yaşındaki Metin Göksoy, marketten bir şey almak için geldiğini ifade ederek "Karar doğru da evde duramayan yaşlılar da var. Mesela evde duramıyorum. İşe çıkıyoruz, işe çıkmadığımız da oluyor ama ben evde duracağımı zannetmiyorum" dedi. 78 yaşındaki Mehmet Güler ise "Sokakta işim var. Alışveriş yapacağım. Şu an benim alışverişimi yapacak kimse yok, o yüzden alışverişe çıktım. Marketten alışveriş yapıp evime döneceğim" diye konuştu.

Kasımpaşa'da tek odalı bir evde yaşadığını belirten 66 yaşındaki Muhittin Küçükoğlu da belediye binasına gitmesi gerektiği için dışarıda olduğunu söyledi. Küçükoğlu, "Tek odada kalıyorum. Bakanım, kimsem yok. Yaşlılık maaşı alacaktım, ikametten düşürmüşler. Şu an tam bir mağdurum. Daha önce yardım edenim vardı, şu durumlarda onlar da gelemiyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kasımpaşa'da dolaşan yaşlılardan genel ve yakın detaylar

-Metin Göksoy ile röportaj

-Mehmet Güler ile röportaj

-Muhittin Küçükoğlu röportaj


Kaynak: DHA

Etiketler : Kasımpaşa, DHA, Güncel

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