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Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quaresma takım kaptanlığına getirildi.

14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:07

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırkne 13. sırada bulunuyor. 11 maçta 12 puan toplayan ve averajı -2 olan kulüpte yeni bir karar alındı. Kulüpten yapılan açıklamada takıma bu sezon başında katılan Portekizli oyuncu Quaresma takım kaptanı oldu.

İşte Kasımpaşa Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Quaresma bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 1 gol attı.

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Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Spor


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BLADE:Gitti de kurtulduk simdi Kasimpasada bile yedek , takimin el freniydi simdi darisi cop oguzhan ve lenste
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