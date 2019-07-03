03.07.2019 12:21
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Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet çalışması ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Trezeguet ile Fode Koita'nın yanı sıra, izinli Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek ve İlhan Depe antrenmanda yer almadı.
Kasımpaşa, bu akşam yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Spor

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