04.07.2019 12:56
Haberler» Spor» Haber

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, direnç bandı egzersizleri ile başladı ve pas çalışmaları ile sona erdi.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Trezeguet'nin yanı sıra, izinli Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek, İlhan Depe ve Fode Koita antrenmanda yer almadı.
Kasımpaşa, bu akşam yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:01   "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"
16:00   Samsunspor Altay'dan Ferhat Çulcuoğlu'nu transfer etti
15:59   İzmir'de çok özel kamp
15:59   Bodrumspor'da iç transfer başladı
15:58   Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak futbolculuk kariyerini sonlandırdı
15:58   Başpehlivan Okulu Hedefim altın kemerin ebedi sahibi olmak
15:51   Türkiye Futbol Federasyonu, U21 Ligi'nin kaldırıldığını açıkladı