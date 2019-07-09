09.07.2019 22:03
Haberler» Spor» Haber

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladığı kaydedildi.
İdmanın 5'e 2 pas, top kapma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunan Trezeguet ve Fode Koita'nın antrenmana katılmadığı ifade edildi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Kasımpaşa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:43   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
22:42   Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
22:41   Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti
22:38   "Bursa Cup Şükrü Şankaya Uluslararası Futbol Turnuvası"
22:35   Konyaspor'un Bolu kampı başladı
22:32   Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı
22:27   Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü